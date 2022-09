El amor que sentimos por nuestro artista favorito no lleva a hacer muchas acciones poco convencionales. Esto quedó demostrada cuando a semanas de que se realice el concierto de Justin Bieber en Chile ya se veía a muchas fanáticas acampando para tomar los mejores lugares dentro del lugar. Sin embargo, la emoción de la fanáticas quedó opacada por la tristeza y dolor al enterarse que se cancelaba dicha gira. Mira el video completo aquí.

Como lo anunició a través de sus redes sociales, Justin Bieber decidió hacer una pausa en su “Justice World Tour” por motivos de salud. Esta gira lo estaría llevando a visitar muchos países del mundo. Sin embargo, estos conciertos se verían detenidos por temas de salud del cantante. Pero ¿te imaginas viajar desde el otro lado del mundo para asistir al concierto y lo cancelan?

En este sentido, un video se está haciendo viral en redes sociales ya que una joven cuenta su triste historia de cómo pasó a estar viviendo la mejor aventura a llorar por no poder ver a su artista favorito.

La cuenta de TikTok @coniarellanod subió un video donde cuenta la travesía que estában viviendo muchas fanáticas que iban a ver al artista en Chile. Muchas de ellas no viven en el país sureño por lo que viajaron desde otras partes del mundo para estar en su concierto. Sin embargo, todo estos se vio opacado cuando el pasado martes Justin Bieber cancelo la fecha en Chile y Argentina por temas de su salud.

Esta historia le pertenece a una joven que es seguidora del canadiense y que viajó desde Suiza a Chile tan solo por el concierto. Pero, todo cambió cuando se enteró que el concierto fue cancelado a último momento. Mira este conmovedor video.

Los comentarios que recibe la joven son diversos, muchos de ellos comentando lo triste de la situación. Algunos de ellos son: “ánimo 🥺🤍, fueron tan inconscientes al avisar a último momento ya que los rumores venían hace 2 semanas.”, “yo quejandome por que perdi $200.000 🥲 yo tratate de hacer reclamo con sernac.. pero lo veo dificil. team bieber deberia pagar esto!”, “Que mal la verdad, si en Estados Unidos igual lo cancelaron ya debieron tomaron sus previsiones 🥺”, “Una cosa es la salud mental del artista pero quien piensa en la de sus fans? A mi no me gusta pero no podría imaginarme pasar algo así con un artista”.