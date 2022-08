Nuestras mascotas nos sorprenden con cada ocurrencia que tienen, pero es esta peculiaridad la que nos hace amarlos tanto. Aprecian los momentos en los que compartimos y nos divertimos jugando con ellos. Sin embargo, cuando los años pasan, nuestros pequeños se hacen más adultos. Este es el caso del video de un Perro salchicha de más de 14 años da todo por terminar una carrera. Mira el clip completo aquí.

El video se subió a la cuenta @trendy_two donde podemos ver a un grupo de personas junto viendo una carrera de perritos salchichas. Sin embargo, uno de ellos es un perrito de màs de 14 años y él será nuestro protagonista del clip. Una cosa particular del clip es que el pequeño canino quiere terminar la carrera sì o sì. Sin embargo, como se puede ver, por su edad se le dificulta. Debido a esta situación el video se volvió viral en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como los perritos están participando de esta actividad. Aquí la peculiaridad es que uno de los perritos salchicha es uno muy viejito. El animal estaba emocionado por participar en la carrera intenta con todas sus fuerzas llegar a la meta. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 15.6 millones de reproducciones y más de 2.9 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble de la acción y lo divertido que les parece el video. Comentarios como “te amo perrito salchicha que no se rinde porque está chikito”, “cuál husky falso?? yo no veo ninguno😁😁”, “Te amo perrito que participa en carreras ♥️🤩 No importa si tienen 20 años, ante mis ojos siempre serán unos bebés 😭😭”, “️A veces lo importante no es llegar el primero, sino simplemente llegar ❤️consiguió acabar y eso es lo importante 🐶❤️”, “como dijo el protagonista de wonder “todos merecemos al menos una vez en la vida una ovacion " !!! 🥰🥰🥰 te amo salchi viejito”.