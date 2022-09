Cuando tenemos un artista favorito y somos super fanáticos hacemos de todo para poder ir a un concierto suyo. Sin embargo, muchas veces estos artista son de otros países y lamentablemente no pueden realizar conciertos en el nuestro. Por lo que toca viajar para ir a verlo. Pero, ¿qué pasaría si eres una fan que compra una entrada al concierto en otro país y se cancela cuando aterrizaste? Mira esta triste historia de una fan de Justin Bieber que no podrá verlo.

Como lo anunició a través de sus redes sociales, Justin Bieber decidió hacer una pausa en su “Justice World Tour” por motivos de salud. Esta gira lo estaría llevando a visitar muchos países del mundo. Sin embargo, estos conciertos se verían detenidos por temas de salud del cantante. Pero ¿qué pasaría con todas las fans que compraron entradas para asistir a estos concierto?

En este sentido, un video se está haciendo viral en redes sociales ya que una joven cuenta su triste historia de cómo pasó a estar viviendo la mejor aventura a llorar en un país que no era el suyo.

La cuenta de TikTok @agusenredes subió un video donde cuenta la travesía que está viviendo la joven llamada Agustina. La joven originaria de Uruguay tenía planeado desde hace casi un año viajar a Chile para asistir al concierto de Justin Bieber que se realizaría el 07 de setiembre de este año. Sin embargo, no todo salió como se esperaba.

La muchacha gastó todos sus ahorros para este viaje que tenía el propósito de asistir al concierto del cantante. Entre los gastos de pasajes, hotel, entradas del concierto y todo lo demás; la joven comenta que gastó todos los ahorros de su vida. Sin embargo, no esperaba la triste noticia que recibiría a menos de dos horas de llegar a tierras chilenas. Los conciertos de Chile y Argentina se cancelarían por la salud del artista. Esto la dejó devastada, el video completo aquí.

Los comentarios que recibe la joven son diversos, muchos de ellos comentando lo triste de la situación. Algunos de ellos son: “Eso no se hace debería ser ilegal alguna consecuencia no sé”, “te mando un abrazo 🥰 pronto se cumplirá tu sueño”, “animo, vayan al costanera y al teleferico, tómense un terremoto y prueben el completo, lleven hartos vinos de vuelta para no perder el viaje 😅”,