Muchas personas realizan sorpresar y actos de amor hacia sus parejas. Desde regalar ramos de flores, realizar increíbles bienvenidas cuando tu ser amado ha pasado un tiempo lejos y las más románticas son las propuestas de matrimonio. En muchos casos, se espera que la pedida de mano sea la tradicional. Sin embargo, este video que está circulando en redes sociales te sorprenderá. Mira el clip viral donde un hombre sorprende a su novia con propuesta de matrimonio poniendo el anillo en un waffle. El video completo en esta nota.

El video se subió a la cuenta @janelleandkate donde podemos ver a un joven hombre y su novia que serán el protagonista del clip. En este podemos observar al joven pidiendo que pongan el anillo de la propuesta en medio de un waffle para sorprender a su pareja. La muchacha totalmente comió su desayuno sin tener idea de que esto solo se trabaja de una sorpresa para que su novio le pidiera la mano. Esta experiencia fue lo que captó la atención de muchos usuarios. Debido a esta situación el video se volvió viral en redes sociales.

En el video que subieron a la cuenta de Instagram se puede ver al joven invitando a su novia un waffle para desayunar. La mujer entusiasmada decidió darle una mordida a su comida pero se topó con algo duro. Por lo que decidió sacárselo de la boca y observar de qué se trataba. Poco a poco la mujer iba entendiendo de qué iba la situación por lo que al final ver a su novio de rodillas diciéndole si quería casarse con él. La joven emocionada no puede contener las lágrimas al ver el anillo. Este hecho es lo que cautivó a todos los usuarios. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 31.6 millones de reproducciones y más de 2.1 millones “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo conmovedor que les parece el video. Comentarios como “Eso es lindo, pero es un no para mí, no juego con mi comida 😩😩😩😂🤣”, “😂Por favor, no pongas anillos en la comida 😅 solo proponle con la comida y cuando digan que sí, entonces dales el anillo.” “😂Si se lo tragaba, tendría que esperar hasta la mañana siguiente para este momento.😂”, “Plot twist el diamante se separa del anillo y ella se lo traga ☠️”, “️¿Qué pasa si ella se come todo el anillo? Entonces, el tipo tuvo que esperar hasta la mañana 😂”