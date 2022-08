Cuando navegamos en redes sociales nos topamos con videos para entretenernos y divertinos un rato. Es así que muchos de estos se vuelven virales. Es en este sentido que te compartiremos uno que te sacará muchas carcajadas. En esta ocasión, el protagonista del clip es un padre de familia aceptó realizar un reto con su hija pero ella aprovechó esta situación para hacerle una broma. Mira el video completo aquí.

El video se subió a la cuenta @mmorelladoliani_ donde podemos ver a un papá que serán nuestro protagonistas del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque él jugando con a su hija. Sin embargo, terminó asustado debido a la broma de la menor. Esta situación es la que tiene cautivado a muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como una hija que decidió hacerle una broma a su padre. En la imágenes se puede ver como la joven le dice que hará un ritual donde podrá sentir un toque ‘paranormal’ pero todo es una broma que ella le realizará. Ella decidió grabar esta acción ya que es tan hilarante que se volvió un ‘boom’ en redes sociales. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 10.6 millones de reproducciones y más de 1.7 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble y divertido que les parece el video. Comentarios como “La Niña se espantó mas😂😂😂😂😂😂😂”, “Nadie hablara de lo guapo y coqueto que esta el papá !! con todo respeto 😁”, “SE LE SUBIÓ HASTA LA AZÚCAR AL POBRE AKSJAJSJSW”, “️Pero como hacen todos para que la persona no se dé cuenta de que con una mano no le tocó la cara!?”. Así como también comentario del mismo padre: “hija no puedo creer qje hayas subido eso....”.