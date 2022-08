Existen muchos videos divertidos en redes sociales y los vemos para entretenernos y divertinos un rato. Es así que muchos de estos se vuelven virales. Es en este sentido que te compartiremos uno que te sacará muchas carcajadas. En esta ocasión, el protagonista del clip es una joven que hizo un video calificando a los príncipes de las clásicas películas de Deisney. Mira el divertido clip aquí.

El video le pertenece a @ackermailo donde podemos a un joven será nuestra protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque decidió hacer un video calificando a todos los principes de las famosas películas de Disney.Sin embargo, lo que más llama la atención de los usuarios es que les da un número por las banderas rojas o por cuánto tóxicos son en sus tramas. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 5.2 millones de reproducciones y más de 1.3 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble de la acción y lo divertido que les parece el video. Comentarios como “El de mulan yo le daría 5/10 por que se emputo cuando descubrió que mulan era mujer y no hombre”, “En defensa del príncipe encantador: LITERALMENTE SALTÓ DE UNA VENTANA POR ELLA”, “La época en que fueron producidas son distintas... con ello cambió también la percepción del “hombre destinado” para una mujer 🤏”, “️Osea ningun principe era lo más, pero creo que el de Ariel no solo la buscaba por la voz (que igual si) sino por que ella lo salvó del naufragio”, “Conclucion los principes que no vienen de la realeza suelen ser mejores jajajjajaja”.