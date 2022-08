Las personas muchas veces nos entretenemos realizando pequeñas bromas para divertirnos un rato. Sin embargo, estas a veces van creciendo cuando nuestra víctima se tratan de nuestros amigos y nuestra familia. Es por eso que este video que te compartiremos hoy es tendencia en redes sociales. Mira este clip donde un hombre le hace una broma a su amiga ‘pituca’ y le pone música chicha a todo volumen. No te pierdas su reacción épica.

El video le pertenece a @carenalegria donde podemos a un hombre que está recogiendo a una amiga de su esposa que será la protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque el hombre decidió jugarle una broma a su amiga. Sin embargo, su reacción es tan épica que los usuarios hicieron que se vuelva viral.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver a la mujer caminar en dirección al auto donde lo espera el hombre que graba el video. Es aquí donde empieza toda la broma. A penas se acerca pone música a todo volumen pero lo peculiar es que la canción es del popular Chacalón, el rey de la chicha. Su reacción es tan divertida que te sacará unas lágrimas de risa. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 1.6 millones de reproducciones y más de 99.5 mil “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Jajajajajajajjajajaja😂😂😂😂😂😂 osea alucina que dirá la pipol 😂😂😂😂 😂 jjajaja”, “ponle una de centella y ahí si van a llamar a serenazgo 😂😂😁”, “✨Con esa canción yo entro bailando 😳😂😂😂😂😂😂”, “esa música es ilegal 😂 en mi familia no me dejaban escucharla por q pensaban q me iba a poner a robar😂😂😂”.