¿Dejarías a tu mascota en manos de cualquiera? Claro que no, por eso hay que asegurarse de que los profesionales tengan buenos valores para cuidar a nuestros pequeños. Muchas personas van por la vida con el lema: “mientras ames lo que haces, no lo sientes como trabajo”. Este lema lo lleva el hombre que se hizo viral en TikTok. Mira este video que te dará mucha ternura donde un veterinario es tendencia en redes por la forma de atender a sus pacientes.

El video le pertenece a @arturoveterinario donde podemos ver a un hombre que será el protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es por el amor que demuestra a su carrera. Esta persona se dedica a sanar a los animales, sí, es un veterinario. Sin embargo, en la imágenes podemos ver todo el cuidado y amor con el que trata a sus pacientes. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como el veterinario es tan apasionado por lo que hace que lo demuestra con sus actos de amor. En la imágenes se puede ver al hombre bailando junto al pequeño animal al que estaba atendiendo. En eso, se le escucha cantando y muy feliz. Esta experiencia fue lo que captó la atención de muchos usuarios. Debido a esta situación el video se volvió viral en redes sociales. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 15.1 millones de reproducciones y más de 3.1 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble que les parece el video. Comentarios como “El perrito: Vieras que a gusto me la paso ✨😁”, “A eso le llamo, ✨AMAR A TU TRABAJO Y A LOS ANIMALES✨”, “Dime qué amas tu trabajo sin decirme que amas tu trabajo 🥰”, “️Con razón entrego a mi perro a las 10am y me piden que pase por el hasta las 4, ahora lo entiendo todo 🥰😂”, “Mi primo es veterinario, no baila con los perros pero si platica 😂😂 cómo hechando chisme de otros perros con ellos... 😂😂😂”.