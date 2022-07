La música es un arte muy bello que transmite miles de emociones. Y existen personas que con su talento tocan muchas almas. Este caso del video viral que te compartiremos en esta nota. Los amigos de una joven le piden que toque el piano pero ella se avergüenza diciendo que no sabe hacerlo. Sin embargo, el final es increíblemente épico. Mira el video completo aquí.

El video se subió a la cuenta @sofimanassyan donde podemos ver a una joven que será la protagonista del clip. Las imágenes muestran como las amigas de la chica le piden que toque el piano pero ella está muy avergonzada de hacerlo. Sin embargo, lo más emocionante del video es cómo termina el video ya que fue épica. Debido a todo este suceso fue lo que llevó a ser viral el video que compartiremos hoy.

En el video que subieron a la cuenta de Instagram se puede ver como un abuelo llega a conocer a su primer bisnieto pero no esperaba tremenda sorpresa. En la imágenes se puede ver a la joven madre que carga a su pequeño pero en la cuña se ve una pizarra con el nombre del bebé. La sorpresa que podemos ver es que la muchacha decidió ponerle el mismo nombre del abuelo a su hijo. La reacción del hombre es la más tierna del mundo. Esta acción es lo que genera tantas emociones en los espectadores. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 19.4 millones de reproducciones y más de 1.7 millones “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Wow, fue inesperado... Pon a Fur Elise en el próximo video 😍”, “Tenemos mucho en común 😂🔥 esto me pasa mucho como si alguien me estuviera pidiendo que cantara y yo dije que de ninguna manera 😂 dos minutos después yo estaba como: Porque cuando brilla el sol brillamos juntos 🎶😜 lol”, “Dios mío!! ¡Eres maravillosa! ¿Bailas y tocas el piano? ¿Qué más no puedes hacer? Jajaja. Eres muy talentosa”, “Neta que hermoso, es lo que siempre quise hacer en mi boda y no pude 🥺”.

