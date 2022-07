Muchas personas le tienen terror a lo desconocido y a lo sobrenatural. Estas situaciones, aunque las vemos en las películas, les pasan a la mayoria de gente. En ese sentido te compartimos un video que se hizo viral por esta razón. Mira este clip que te dejará con la boca abierta y hará que se te pongan los pelos de punta. Captan actividad paranomal en cámaras de un establecimiento.

El video se subió a la cuenta @chino_lynn donde podemos ver a una persona que está grabando las imágenes de seguridad del establecimiento donde trabaja, este lugar será el protagonista del clip. Una cosa particular del clip es que al hombre le dijeron que no tenía que tener miedo porque donde trabajaba no pasaban cosas paranormales. Por no contaron que todo quedaría grabado en las cámaras del establecimiento. Debido a esta situación el video se volvió viral en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver que captan algunos movimientos extraños en el ambiente. En el clip los podemos ver como mueven los tachos de basura y también la ventana. Aunque uno puede pensar que es el viento la causa de estos, hay muchos sucesos en las imágenes que debes prestar atención. Abajo de los tachos blanco y azul se divisa algo muy extraño aunque no podemos confirmar qué es. Este hecho es lo que provoca sorpresa en los usuarios. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 399 mil de reproducciones y más de 18 mil “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo sorprendente que les parece el video. Comentarios como “ghosts: pudiendo interactuar con los mortales y así podrían explicarles la vida después de la vida... also the ghosts: *mover el basurero*😅”, “yo trabajo como nochera en tambo y pasan cosas que dan ganas de renunciar”, “qué restaurante es? quiero ir 🥰”, “️los que dicen que es el viento… el viento no tiene mente propia como para mover el tacho por completo hacia un lado específico”.