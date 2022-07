En Perú, se acostumbra a contratar a algún show para animar cualquier fiesta que se realice, ya sea bautizo, babyshower o fiesta infantil. Lo que más comunmente vemos son señoritas bailarinas/animadoras y payasos para que lleven el buen humor al evento. Es en este sentido que te compartiremos el video viral de esta nota. Mira este clip donde podemos ver a un payasito haciendo todo un show pero en la fiesta equivocada.

El video se subió a la cuenta @almendra.samaniego cuenta de una de las invitadas a un bautizo que se iba a realizar a un niño. En el clip podemos ver a un hombre que realiza un show de payaso y que será el protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque el payaso a mitad del show se da cuenta que está animando la fiesta equivocada.Su reacción es tan divertida que te sacará unas lágrimas de risa. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como el hombre comienza su show con normalidad haciendo los chiste y bromas para provocar muchas carcajadas en los asistentes. Sin embargo, su show se llena de risas cuando poco a poco el payaso va dándose. En la imágenes se puede ver al hombre corrobarando el nombre de la persona que lo contrató y no coincidía. Lo siguiente que podemos es como el payaso de disculpa y se retira de la fiesta. La reacción del hombre es la más divertida del mundo. Esta acción es lo que genera tantas emociones en los espectadores. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 21 millones de reproducciones y más de 2.8 millones “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Jajajajajajajjajajaja almenos tuvieron su entretenimiento en lo q llegaba el otroajjajaja”, “pero el DJ igual trabaja poniendo efectos 😂😂😂 😂😂😂”, “como cuando me equivoque de novia y por eso me dicen infiel así no es pe JAJJAJAJJA”, “jajaja 😂😂 Me hace recordar cuando el hijo mayor de mi esposo llevo a mi niña a otro cumpleaños y cuando ya estaban comiendo se dieron dieron cuenta. Incluso el payaso protagonista comentó “😅 No volveré a Ocurrir, Siempre y cuando Me lo pidan 😂🤡”.