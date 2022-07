Las personas muchas veces nos entretenemos realizando pequeñas bromas para divertirnos un rato. Sin embargo, estas a veces van creciendo cuando nuestra víctima ya no son nuestros amigos. Es por eso que este video que te compartiremos hoy es tendencia en redes sociales. Mira este clip donde una joven se disfraza para asustar a su suegro y su reacción es épica.

El video le pertenece a @cristiramos3 donde podemos a una joven y su suegro serán los protagonistas del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque la mujer decidió jugarle una broma al papá de su esposo por lo que este último se volvió su cómplice. Su reacción es tan divertida que te sacará unas lágrimas de risa. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como la mujer se mete dentro de una traje con forma de oso y decide sentarse en el mueble para pasar camuflada como si fuera un peluche común. En la imágenes se puede ver al hombre llevar y sentarse en el mueble al costado del oso. Lo siguiente que podemos es como el hombre se va asustando por los movimientos del peluche pensando que este tenía algo sobrenatural. La reacción del hombre es la más tierna y divertida del mundo. Esta acción es lo que genera tantas emociones en los espectadores. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 21 millones de reproducciones y más de 2.8 millones “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Jajajajajajajjajajaja el pobre que se muere de miedo ajjajaja”, “las bromas al suegro me encantan , es buenísimo 😂😂😂”, “Todavía no empezaba la broma y ya me estaba riendo JAJJAJAJJA”, “Alguien más estaba nervioso por si notaba de que el oso respiraba”.