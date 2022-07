Durante el día consumimos redes sociales para ver videos y entretenernos un rato. A raíz de eso muchos de estos se vuelven virales. Es en este sentido que te compartiremos uno que te sorprenderá bastante. Es por eso que este clip que te compartiremos hoy es tendencia en redes sociales. Mira el video donde un grupo de personas descubrieron unos restos cuando estaban cavando para plantar un árbol. Clip completo en esta nota.

El video se subió a la cuenta @benja.dpd_ donde podemos ver a un grupo de personas que serán los protagonistas del clip. Una cosa particular del clip es que querían plantar un árbol. Por lo que atinaron a cavar para plantarlo pero eso no era lo sorprendente. Lo que realmente se roba toda la atención es en medio de esta excavasión descubrieron huesos enterrados. Debido a esta situación el video se volvió viral en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver al grupo de personas que querían plantar árboles. En el clip los podemos ver como empiezan a cavar para plantar la raíz. Pero el final asombra a todos, ya que cuando iban a más hondo descubrieron unos restos. Este hecho es lo que provoca sorpresa en los usuarios. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 37.8 millones de reproducciones y más de 2.3 millones “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo sorprendente que les parece el video. Comentarios como “Ese terreno ha sido siempre de ustedes? porque esta medio turbio el tema 😅”, “Si les pasa eso llamen a la policía, porque pueden estar dañando una escena del crimen o un sitio arqueologico no descubierto😅”, “gracioso, si pero no gracioso de risa gracioso de raro 😳”, “️Es un perro, los huesos que sacaste son el coxal y unas vértebras, la radio y la ulna y no recuerdo si el hueso largo era el húmero o fémur”.