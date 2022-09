Vemos muchos videos divertidos en redes sociales, nos entretenernos y divertinos un rato. Es así que muchos de estos se vuelven virales. Es en este sentido que te compartiremos uno que te dejará con la boca abierta y te sacará muchas carcajadas. En esta ocasión, pensaban que un hombre tenía a una mujer secuestrada y lo que encontraron los policias los dejaron sorprendidos. Mira el divertido clip aquí.

El video le pertenece a @soyuncoqui donde podemos a un hombre que será el protagonista del clip y el cuál estaba arreglando su auto. La razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque se escucha una voz gritando por ayuda y pidiendo por su libertad. Esto se puede interpretar como si este hombre le estuviera privando de su libertad a otra persona. Pero se esperaba este épico final que hizo que los usuarios vuelvan viral este video.

En el video que subieron a la cuenta de Instagram se puede ver a un hombre que estaba arreglando su auto mientras se escuchaba unos gritos desesperados pidiendo ayuda. Es aquí donde empieza a cambiar el panorama. Los vecinos asustados por estos gritos decidieron llamar a la policia. Las autoridades acudieron a la casa y confrontaron al hombre. Su reacción es tan divertida que deja confundido a todos. Por lo que el hombre les muestra la razón del ruido. Este era originado por su loro verde y . Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 27.3 millones de reproducciones y más de 1.8 millones “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “cuando tu mascota quiere que otro humano se cuide. hará cualquier cosa 😂😂😂😂😂😂😂 😂 jjajaja”, “Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro…”, “Y tus vecinos son chismosos…. No! Para nada!😂😂😂😂😂😂”, “Tenía uno y odiaba a mí mucama, y cuando se le acercaba le decía “te voy a matar” una vergüenza ajena me daba ese loro.😂😂😂”.