Muchas veces hemos visto que las demostraciones de amor son muy románticas y cursis. Sin embargo, cuando te importa alguien siempre quieres su bienestar. Obviamente cuando se trata de nuestros seres queridos todo nos afecta y queremos que siempre estén felices. Es este sentido que te compartiremos un video viral en esta nota. Un par de jóvenes deciden sorprender a su hermana y su reacción te ‘tocará’ el corazón. Mira el clip aquí.

El video le pertenece a @stepha.can donde podemos a la joven que será la protagonistax del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es por la conmovedora acción que realiza. Esta muchacha tiene un novio que estudia arquitectura . Su reacción es tan conmovedora que te sacará unas lágrimas. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como la joven se da cuenta que su novio se quedó dormido en medio de que realizaba al hacer su tarea. En la imágenes se puede al novio dormido por lo que la joven, como un acto de amor, decide completar su tarea. Lo siguiente que podemos es como la joven se amanece pegando piezas de la maqueta de su pareja. Sin embargo, al parecer la forma de pegar la maqueta estaba mal. La acción del mujer es la más tierna y conmovedora del mundo. Esto es lo que genera tantas emociones en los espectadores. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 29.5 millones de reproducciones y más de 4.3 millón de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo conmovedor y divertido que les parece el video. Comentarios como “Creo que así no van los ladrillos pero gracias por la ayuda a jajaja”, “Así no se pegan los ladrillos, buena intención pero mala calificación. 🥺”, “Todos los ladrillos mal puestos pero la intención vale bueno fuera a uno le ayudaran jajajajaj jajajajaj”, “al menos fué en la maqueta y no en una construcción de verdad 😂”.