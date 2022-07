Generalmente consumimos redes sociales para ver videos y entretenernos un rato. Es así que muchos de estos se vuelven virales. En TikTok se hizo popular los videos donde se hacen bromas. Es por eso que este clip que te compartiremos hoy es tendencia en redes sociales. Mira el video donde un joven realiza una broma donde iba a ‘robar’ y la reacción de las personas es épica. Clip completo en esta nota.

El video le pertenece a @tonycano2003 donde podemos a un joven que será el protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque el hombre realiza muchas bromas pero la de este video es muy divertida. Decidió realizar la broma de que robará a fuera de un banco y las reacciones de las personas en la cola son tan épicas que te sacará lágrimas de risa. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como el joven decide realizar una broma a fuera de una banco. En la imágenes se puede ver al hombre gritar “primer día robando un banco”. Lo siguiente que podemos es a todos las personas de la fila. La reacción de ellos es la más divertida del mundo. Esta acción es lo que genera tantas risas en los espectadores. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 26.7 millones de reproducciones y más de 1.3 millones “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Jajajajajajajjajajaja Bro te lo juro que me desinflo de la risaajjajaja”, “sin miedo al éxito, me mate de risa viendo las caras de las personas😂😂😂😂😂”, “GRACIAS AMIGO ESTABA TRISTE Y LLORANDO PQ MI NOVIA ME TERMINO Y PS GRACAIS ME SACASTE UNA SONRISA GRACIAS ERES EL MEJOR 🥺JAJJAJAJJA”, “La administración del banco: SÍ joven, pero primero haga fila, debe venir más temprano😂😂😂”.