Cuando estamos aburridos a veces nace las ganas de hacer algo divertido. Las personas muchas veces nos entretenemos realizando pequeñas bromas para divertirnos un rato. Sin embargo, estas a veces van creciendo cuando nuestra víctima ya no son nuestros amigos. Es por eso que este video que te compartiremos hoy es tendencia en redes sociales. Mira este clip donde una joven decide hacerle una broma al amigo de su novio y su reacción es épica.

El video le pertenece a @salmisbandala donde podemos a una joven y su novio que serán los protagonistas del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque la mujer decidió jugarle una broma al amigo de su pareja y este último se volvió su cómplice. Sin embargo, lo que llamó más la atención es la respuesta que le da el amigo que los deja a ambos en shock. Su reacción es tan divertida pero te dejará con los nervios de punta. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como la mujer decide llamar al amigo de su novio preguntándole si su pareja había ido con él porque ‘tuvieron una pelea’. Sin embargo, el amigo niega averlo visto y que en ningún momento se comunicó con él. Hasta ese punto uno puede pensar que está siendo honesto con ella por su bien. Sin embargo, las siguientes respuestas los dejan con la boca abierta. En las imágenes se puede ver al hombre invitando a la joven a salir para verse y platicar. Le confieza que no es tan amigo de su novio y que no había problema en salir. Al final se despide con un ‘te quiero’. La reacción de la pareja es la más divertida del mundo. Esta acción es lo que genera tantas emociones en los espectadores. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 2.9 millones de reproducciones y más de 259 mil “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Jajajajajajajjajajaja Cuando el amigo te tira la onda, es porque sabe que el otro anda por otro lado ajjajaja”, “Gracioso pero no gracioso de risa gracioso de raro JAJAJAJ 😂😂😂”, “Wey el hermano de mi novio me invita a salir cuando peleamos & me habla mal de el👁️👄👁️ JAJJAJAJJA”, “tu me dejaste caer jajajaja pero tu amigo me levanto 😂😳😳😂😂😅”.