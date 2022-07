Nuestras mascotas nos sorprenden con cada ocurrencia que tienen, pero es esta peculiaridad la que nos hace amarlos tanto. Aprecian los momentos en los que compartimos y nos divertimos jugando con ellos. Sin embargo, cuando pasamos por momentos complicados es cuando más están a nuestro lado. Este es el caso del video de un conmovedor donde una perrita se hizo viral en redes sociales por saber calmar a su dueña cuando está a punto de tener un ataque de ansiedad sin estar entrenada. Mira el clip completo aquí.

El video se subió a la cuenta @sofia.bntzf donde podemos ver a una joven con su mascotas. Esta pequeña perrita será la protagonista del clip. Una cosa particular del clip es que la pequeña perrita no tiene ningún entrenamiento para ser perro de asistencia emocional. Sin embargo, como se ve en las imágenes puede ayudar a calmar a su dueña cuando tiene ataques de ansiedad. Debido a esta situación el video se volvió viral en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como la pequeña ‘Dori’ está atenta a cualquier movimiento de su cuidadora que es Sofia. Al parecer la joven sufre ataques de ansiedad y es increíble como la mascota a encontra la forma de detectarlos y trata de calmarla cuando estos sucede. El animal actua queriendo contener y ayudar a ser un consuelo para su duela. Esto es lo que conmovió a muchos usuarios en Internet. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 28.9 millones de reproducciones y más de 6.3 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble de la acción y lo conmovedor que les parece el video. Comentarios como “te conoce tanto que sabe con tu respiración que algo no está bien, además ya asoció el suelo con la respiración y lágrimas= no está bien " está atenta”, “es normal ver esto y llorar?☹️🥺”, “Esperamos qué te mejores, nosotros te queremos (o por lo menos yo, ya qué eres ejemplar) y tú perrita también. Y ¡Llegando temprano!”, “️mi gata hacía lo mismo conmigo, me masajeaba, nunca alcanzaré a agradecerle por tanto”.