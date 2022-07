Para muchas personas, la amistad es sinónimo de lealtad y hermandad. Cuando pasamos por momentos difíciles, nuestros amigos son de las primeras personas que están a nuestro lado y nunca nos imaginamos que serán ellos los que nos causen un dolor inimaginable. El video que te compartiremos en esta nota representa esta tremenda decepción. Mira este clip donde un joven descubre la infidelidad de su novia pero con su mejor amigo.

El video le pertenece a @rensvaltam donde podemos a una pareja que será la protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque la mujer que aparece en el video besando a un chico es la novia del mejor amigo de este. En efecto, el joven novio los descubre y su reacción te desgarrará el corazón. Las reacciones de las personas son tan conmovedoras que compadecen al chico. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como una joven está en un ambiente romántico con un joven. En la imágenes se puede ver como se están besando pero entran un chico que no puede creer lo que ve. Lo siguiente que podemos ver es la reacción sorprendida de ambos jóvenes y la mujer entra en un estado muy nervioso y de llanto. Finalmente el hombre que besaba a la muchacha se va y el otro joven le reclama a la mujer porqué le fue infiel y lo peor de todo con su mejor amigo. En la últimas tomas, se puede ver la tristeza que embarga al pobre hombre. Esta acción es lo que genera tantas emociones en los espectadores. La reacción de los espectadores es lo que la hizo viral. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 16.6 millones de reproducciones y más de 1 millón de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo conmovedor e indignante que les parece el video. Comentarios como “no importa que generó engaña más o engaña menos, simplemente el que quiere fallarle a alguien lo hace y punto.”, “Es en ese momento cuando nació un hombre frío, solitario y sin amigos 🥺”, “sí no saben amar, no amen, pero tampoco lastimen, y ojo no todas somos iguales. hay hombres que traicionan, y no son todos iguales..”, “a día de hoy poca gente sabe querer de verdad, la mayoría no están dispuestos a algo serio, y luego hay otr@s que terminan haciendo este tipo de cosas”, “eso pasa en ellas y en ellos y yo me pregunto que necesidad hay de hacer daño gratuito no se siente nada se habla se deja y punto”.

