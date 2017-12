¿Cómo controlar la ansiedad por comer durante las fiestas navideñas?

A más de uno le pasa que diciembre se convierte en su mes de mayor tentación y desequilibrios en su dieta pues los deliciosos potajes no faltan en las reuniones con compañeros de trabajo, intercambios de regalos, Navidad , Año Nuevo y, muchas veces, no podemos decir que no ante “sus encantos”.

Para poder controlar la ansiedad y ganas de comer todo lo que veas durante estas celebraciones, sigue este consejo.

“Para disminuir la ansiedad por las celebraciones, se recomienda seguir una dieta balanceada considerando 5 comidas al día, priorizando dos porciones de frutas frescas como fresas, naranjas y uvas; y tres platos de verduras como brocoli, zanahoria, lechuga, entre otros. Además de 8 vasos de agua en infusiones, sopas o zumos naturales”, sostuvo Ito Flores, coordinador de la carrera de Nutrición de la Universidad Privada del Norte (UPN).

Es decir que dos raciones de verduras, tres piezas de frutas y 8 vasos de agua antes de la cena de Navidad te ayudarán a evitar contraer enfermedades nutricionales o aumentar de peso.

El especialista indicó también que la cena navideña debe incluir antioxidantes como frutos secos, pescado azul y huevos evitando las grasas saturadas como embutidos, carnes y productos de pastelería; además del uso de aceite de oliva en cada complemento.

Además, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la falta de actividad física están entre las causas más importantes del aumento de peso en Navidad. El especialista recomendó balancear con un poco de actividad física y comida saludable.