Los actos románticos suelen ser cenas y flores que se entregan en un momento mágico a nuestra pareja. Sin embargo, algunas personas tienen mucha más creatividad por lo que cuando se trata de sorpresas. Es así que un video se hizo viral por el tremendo susto que vivió una joven por la sorpresa ‘romántica’ que le planeó su novio. Mira el video completo aquí.

El video se subió a la cuenta @cris.nicasio se muestra a una joven que será la protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque la mujer que está caminando tranquila por las calles tiene un tremendo susto cuando un hombre la toma por la espalda y le cubre la boca para que no pudiera gritar. Esta acción se puede interpretar como si estuvieran a punto de secuestrarla. Pero todo esto termina de buena forma, solo un gran susto, ya que era una sorpresa romántica de su novio. Las reacciones de las personas son tan épicas que te sacará lágrimas de risa. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 7 millones de reproducciones y más de 688 mil “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “hay casi le da un infarto a la muchacha”, “Yo si lo perdono por haberle rompido algo si me hace eso ajaja😳”, “🤣🤣🤣🤣🤣 no pues que manera”, “️Cuenta la leyenda que el día de hoy, el vato sigue durmiendo en el sofá 😅”, “En vez de sorprenderme le sorprendo terminandolo. 😽”, “.jajja me recuerda al capitulo del increíble mundo de gumball cuando le hacen la prueba de ser verdadero amigo😂😂😂”.