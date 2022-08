Los nietos amamos a nuestros abuelos quienes son los que nos engríen muchísimo. Son ellos los que nos muchas veces nos crían y crecemos en ellos. Y nosotros queremos sacarles muchas sonrisas siempre. Por ello, te compartiremos un video super conmovedor donde un nieto emociona a su abuelo al darle su primer ‘jonrón’ y la reacción de la señor es hilarante. Mira el video completo aquí.

El video le pertenece a @uninoticias donde podemos ver a un niño y su abuelo que serán las protagonistas del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque el niño hizo su primer jonrón y decidió sorprender a su abuelo con un emocionante regalo. Las reacciones de las personas son tan conmovedoras que provocan algunas lágrimas. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de Instagram se puede ver al abuelo tranquilo mientras estaba escuchando a su nieto. En las siguientes imágenes que vemos es momento justo en el nieto le dice que tiene una sorpresa para él. Sin embargo, este no esperaba que el hermoso detalle que tendría su pequeñp. El menor le revela que quiere darle su pelota del jonrón y el señor se emociona hasta las lágrimas. La divertida reacción provocó muchas lágrimas en los usuarios. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 2.6 millones de reproducciones y más de 237 mil de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Llorar por extraños es mi pasión”, “Me hizo llorar 😢, tan hermoso😍. Los abuelos deberían ser eternos ❤️”, “Que bendicion 🙏🏼🙏🏼 recibiendo en vida todo el amor que sembro en su nieto. 😍😢🔥🔥🔥amaizing”, “Yo no tuve abuelitos 🥲 y tan lindos son, bueno si tuve pero no cercas de mi y hoy en día me encariño con todos los abuelitos 😘😘😘 y trabajo con ellos .”, “Eso es lo mejor que le puedes hacer aún Nieto wow gran ejemplo saludos 🌹👍”.