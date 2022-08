Todos los días vemos videos divertidos en redes sociales para entretenernos y divertinos un rato. Es así que muchos de estos se vuelven virales. Es en este sentido que te compartiremos uno que te dejará con la ‘boca abierta’ de la impresión. En esta ocasión, la protagonista del clip es una joven que pasó meses disfrutando su juventud hasta que de la nada entró en labor de parto. Mira el video completo aquí.

El video se subió a la cuenta @vivianwiserv donde podemos ver a una mujer que será la protagonista del clip. En este podemos observar como una chica está en nos muestra el pasar de 8 meses disfrutando como cualquier joven. La fiesta y el alcohol fue parte de sus días sin saber que estaba embarazada hasta el día que dió a luz. Esta experiencia fue lo que captó la atención de muchos usuarios. Debido a esta situación el video y la reacción de la ella se volvieron viral en redes sociales.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como una joven recopila clips de cada mes durante un periodo de 8 meses para evidenciar que no sabía de su estado. En la imágenes se puede ver bailar y salir tranquilamente sin ninguna preocupación. Lo que llamó la atención de todas las personas es que luego de ocho meses padeció unos fuerte dolores. Sin embargo,al llegar al hospital le dieron la noticia que estaba dando a luz. Esta acción es lo que genera tanto asombro en los espectadores. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 13.8 millones de reproducciones y más de 1 mil de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble y asombroso que les parece el video. Comentarios como “no lo sentiste!!! de las favoritas de Dios!!! espero tu bebé este Sanito😂😂😂😂😂😂😂😂”, “El mío 4 meses vivió de tequila, ensaladas y gym. Ni por enterada. 🤣🤣🤣🤣”, “Ok no te diste cuenta pero tampoco sentiste pataditas del bebé 😳 que miedo que nos pase 😳”, “️cuando te das cuenta que los programas de home and health son reales”, “el bb : si se entera que estoy aquí dejamos de rumbiar mejor me quedo tranquilo 😂”.