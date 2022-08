Nuestras mascotas nos sorprenden con cada ocurrencia que tienen, pero es esta peculiaridad la que nos hace amarlos tanto. Aprecian los momentos en los que compartimos y nos divertimos jugando con ellos. Es así que creamos formas para entretenerlos y que se distraigan. Es así que este video se hizo viral. En esta nota te compartimos un clip que se volvió furor en redes sociales donde una pareja le hizo una broma a sus mascotas.

El video se subió a la cuenta @cobofr donde podemos ver a unas pareja que junto a sus gatos serán los protagonistas del clip. Este perfil sube muchos videos las ocurrencias de sus pequeños felinos que son muy divertidas y tiernas. Una cosa particular es que los ‘papás gatunos’ quería realizarle una broma a sus mascotas que se hizo popular en TikTok. Sin embargo, su reacción es demasiado divertida. Debido a esta situación el video se volvió viral en Internet.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 9.3 mil de reproducciones y más de 1.1 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “el michi : me iré lentamente 😳”, “jajajaa me encanto la narración 😅 y las caras de los michis 😂”, “JJAJAJJAJAJAJAJAJA 🤣 Si parece que decían todo lo que narraba😂”, “El segundo michi: ¿Hemos sido embarajiñados?🙀”, “La personalidad se refleja hasta en los animales para que digan que no tienen alma y no razonan 😂😁”.