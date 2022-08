Los niños son tan traviesos que debemos estar al tanto de todo lo que hacen ya que pueden poner en riesgo su bienestar. Desde que nacen debemos tener cuidado de que se pongan algo a la boca o jugar con objetos demasiado pequeño con los que puede ocurrir un accidente. El video que se hizo viral en TikTok tiene relación con este tema. Mira este video de una profesional de la salud que descubre la razón de los fuertes dolores de oído de un menor de 4 años y no creerás lo que encontró.

El video le pertenece a @dra.oido donde podemos ver a el oído de un niño pequeño que será nuestro protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque la doctora al revisar al niño se sorprendió con todas las cosas que encontró. Sin embargo, lo que más llama la atención de los usuarios es que los objetos eran tan singurales y diversos que se necesitó sedar al pequeño para poder extraerlos.. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como la doctora graba todo lo que encuentra en su oído. En la imágenes también se puede ver como la doctora comenta que se necesitó dormir al menor para que se pueda sacar los objetos. Estos eran un trozo de vidrio, un pedazo de madera, un trozo de cinta y otro objeto más. Este hecho tiene asombrado a todos los usuarios de redes. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 37.5 millones de reproducciones y más de 2.3 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo peligroso que les parece la situación. Comentarios como “mi hijo se metió una piedra de esas que llevan las peceras.,.casa susto que uno se lleva”, “yo me acuerdo que cuando era pequeño me metí un tornillo entero por el oído,😂, el cual no me lo quite si no hasta 2 años después,y mis papás no saben”, “Mi hermano se metió un frijol a el oído y como buena hermana mayor le dije que le iba a crecer un árbol xd Me castigaron por qué empezó ah llorar”, “mi hermano se metió un frijol porque quería que le creciera una planta JAJAJAJAJA😂”.