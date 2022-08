La inseguridad ciudadana es cada vez más intensa y los más vulnerables son los menores de edad. Los peligros que corren los niños al caminar solos por las calles son innumerables. Sin embargo, este riesgo incrementa cuando la victima además de ser de corta edad también es mujer. Los delincuentes están al acecho de cualquier oportunidad para llevarse a una pequeña. Este es el caso donde un video está circulando en redes gracias a la buena acción de una vendedora de helados que salvó a una niña de un posible intento de secuestro. Mira el clip completo aquí.

El video le pertenece a @dolly_black0 donde podemos a una niña y una mujer que vende helados que serán las protagonistas del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque la vendedora fue el ‘ángel de la guarda’ de la pequeña niña de la que pudo ser víctima de un secuestro. Su reacción es tan inspiradora que te sacará provocará muchas emociones. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como la niña comprando en una tienda donde atendía una mujer joven. En la imágenes se puede observar como metros atrás de la menor se puede observar a un carro esperando con la puerta abierta y un hombre hablando por teléfono. Sin embargo, esta situación se ve sospechoza a los ojos de la vendedora ya que la menor podría estar en peligro. Finalmente, ella decide acompañar a la niña unos metros salvándola posiblemente de que este hombre la suba al carro privándola de su libertad. Este hecho tiene cautivado a todos los usuarios que miran con asombro el clip. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 10.3 millones de reproducciones y más de 1 millones “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “cuando tenia 14 un hombre me venía siguiendo y una señora me ayudó ojalá que Dios la llene de bendiciones siempre 🥰”, “a la chica le podían robar tanto el móvil y los helados o lo q sea y se preocupó por la niña”, “Esas personas son las q deberían estar en todas partes 🥰🥰 Q bien hizo”, “wow deberían de haber mas personas como ella hizo bien 😊”, “ami me venía siguiendo un señor y le dije mami ya llegue a una señora que estaba afuera de su casa y me dijo que bueno hija,metete la comida esta lista”.