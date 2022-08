El K-Pop es una fiebre que cada vez va sumando más miembros a su fanatismo. Y es que existen un gran cantidad de grupos que conectan a través de su música con miles de fans en el mundo. La fanatica de este género musical es tan comprometido con sus artistas que intentar promocionarlos con muchas actividades. En este sentido, te compartiremos un video viral donde una bailarina que realiza dance cover de música coreana sufre un accidente con su vestuario y la reacción es una profesional.

El video se subió a la cuenta @nyustarshidae donde se muestra a un grupo de jóvenes y una bailarina parte de este será la protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque los adolecentes están realizando un ‘dance cover’ de su grupo favorito que es Twice. Esta acción es observada por muchos fanáticos pero lo que llama la atención que vemos el profesionalisto de una de las integrantes. Una de las bailarinas sufre un accidente con su vestuario y reacciona de la mejor forma para llevarse aplausos del público. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como los jóvenes están recreando la coreografía de este grupo musical. En la imágenes también se puede ver a las jóvenes realizan con pulcrotud todos los pasos. Este hecho tiene sorpreendido a todos los usuarios de redes. Esta reacción es lo que genera tantas emociones en los espectadores. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 304 mil de reproducciones y más de 54 mil “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble que les parece el video. Comentarios como “es una pro🥰pero lo q mas me gusto fue q el publico la apoyo hasta gritaron para darle animos🥰🥰”, “por este tipo de videos es que me dan ganas de hacer dance cover 😔”, “ATEEZ mi grupo favorito me siento orgulloso desde su debut 🥺💗💗”, “me recuerda a que nmixx tambien estuvo ahi y aparecio en medio de un dance cover”, “Nadie se da cuenta de cómo ellas siguieron bailando a pesar de, y bailaron de lo mejoooor!”.