¿Alguna vez haz escuchacho que la música cura el alma? La música es un arte muy bello que transmite miles de emociones. Y existen personas que con su arte ‘tocan’ muchas almas. Este caso del video viral que te compartiremos en esta nota. Un joven pianista sorprende a su primera maestra de piano al tocar su primer sencillo y no esperaba que su reacción. Mira el video completo aquí.

El video se subió a la cuenta @itsjvke donde podemos ver a un joven pianista que será el protagonistas del clip. Aquí podemos observar como el hombre se contactó con su primera profesora de música para darle una sorpresa. Sin embargo, lo más emocionante del video es que su reacción fue épica. Debido a todo este suceso fue lo que llevó a ser viral el video que compartiremos hoy.

En el video que subieron a la cuenta de Instagram se puede ver al joven nervioso al sorprenderla al tocar su primer sencillo propio del músico. En las imágenes se puede ver como el hombre empieza a tocar las primeras notas y su reacción es de asombro al escucharlo tocar. Con el transcurso de las notas las maestra se conmueve tanto que derramó algunas lágrimas al ver su crecimiento. Toda esta escena están sentimental que provoca que miles de reacciones en los usuarios.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 32.3 millones de reproducciones y más de 2.7 millones “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo conmovedor que les parece el video. Comentarios como “Hermano, solía ser profesor de música y esto definitivamente me atrapó 💯”, “Esta canción literalmente me hace llorar lágrimas de felicidad.”, “Mis interpretaciones de las expresiones de los profesores de piano de tu infancia Esa primera mirada: 🎹 ¿Qué? ¡Ya ha crecido! 🎹La segunda mirada: Impresionado... ¡sí, era mi alumno! 🎹Última mirada: llorando de orgullo🤗”, “️yo tambien estoy llorando Esta canción es tan perfecta. Me encantaría que alguien me la dedicara a mí. Y como eso no pasa, entonces me lo dedico a mi 💫”, “¡¡Oh Dios mío!! Tu maestra está muy orgullosa de ti. Las lagrimas 😭”.