El cuidado personas es parte del amor propio que todo el mundo puede realizarse. Y aunque este acto se puede ver mucho más en mujeres en Latinoamérica, muchas veces nuestras parejas pueden sorprendernos. Es así como este video se volvió viral ya que un hombre complació a su novia y se dejó poner uñas acrílicas en los pies. Mira el video completo aquí.

El video se subió a la cuenta @rebecamendiola de una beautyblogger que es famosa por poner a prueba diferentes lugares que ponen uñas acrílicas. Esta influencer prueba los estilos más raros y extravagantes que pueden usarse. Es en este sentido, el video que se hizo viral es uno donde podemos ver el novio de la influencer que será nuestro protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque él accedió a ponerse uñas acrílicas en los pies. Esta situación es la que tiene cautivado a muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como el hombre está en un día común en la cocina pero la sorpresa es otra. En la imágenes se puede ver como la novia le enfoca los pies y se puede ver las uñas acrílicas. Ella decidió grabar esta acción ya que es tan hilarante que se volvió un ‘boom’ en redes sociales. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 10.6 millones de reproducciones y más de 1.7 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble y divertido que les parece el video. Comentarios como “Cuándo pensé que lo había visto todo apagaron la luz y brillaron JAJAAKJAKAJA😂😂😂😂😂😂😂”, “DEVORÓ Y NO DEJÓ NI LOS ZAPATOS JAJAJAJAJAJAJAJAJAJ😁”, “el Eris siempre dándolo todo por Rebeca Mendiola Corporations 🥰”, “️jajjaja no te pases 😂😂 y luego hasta gira, ya solo faltó q sonara musiquita como en los peluches 😂”, “ella le puso las uñas así para que no salga 🤣🤣”.