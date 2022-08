Generalmente consumimos redes sociales para ver videos y entretenernos un rato. Es así que muchos de estos se vuelven virales. En TikTok se hizo popular los videos donde los pequeños nos sorprenden con sus ocurrencias. Es por eso que este clip que te compartiremos hoy es tendencia en redes sociales. Mira el video donde unos hijos le preguntan a su papá si son perros por las correas de seguridad y su reacción es hilarante. Clip completo en esta nota.

El video le pertenece a @joseluismunozlopez donde podemos a unos niños que serán las protagonistas del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque el padre decide ponerle correas de seguridad a sus hijos para evitar que se pierdan. Sin embargo, ellos le hacen un pregunta tan hilarante que sorprendió a su padre: ¿Papá somos perros? Su reacción es tan divertida que te sacará provocará muchas risas. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como los niños están a punto de salir a la calle. En la imágenes se puede observar como el padre decide ponerles unas correas para evitar que se pierdan o se alejen mucho de él. Sin embargo, él no se esperaba la respuesta de ellos. Finalmente, minutos antes de salir los menores le preguntan a su papá. Este hecho tiene cautivado a todos los usuarios que miran con diversión el clip. Mira el video completo aquí.

@joseluismunozlopez Papi somos perros? 😂 …. Yo antes de ser papá criticaba a las personas que traian asi a sus hijos … me trago mis palabras 🤐 ♬ sonido original - José Luis Muñoz

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 19.9 millones de reproducciones y más de 3.4 millones “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Jajajajajajajjajajaja Jajaja yo tmb compre uno el mismo día que se me perdió mi hija en una tienda departamental.😳 jjajaja”, “hace 23 años que nació mi primera princesa y compré uno de esos la gente se me quedaba viendo y murmuraba pero gracias a eso pude cuidar a mi bb”, “JAJAJAJAJAJAJA yo tenía uno de niña, era lo mejor del mundo, mi mamá me alzaba cómo a los chihuahuas JAJAJAJAJA♥️🥰😂”, “jajajajaja primero les dices que no son perros y luego: “vamos a pasear! ataca firulais!”😂😂”.