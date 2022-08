Cuando nos esforzamos por hacer cualquier tarea siempre nos emociona cómo será el resultado. Más aún si ponemos todo de nosotros para que esta actividad sea más entretenida de realizar. En cuestión a lo culinario sigue este mismo patrón ya que cuando cocinamos esperamos que lo que sea que hayamos preparado sea delicioso. Este es el caso del video viral de esta nota. Mira como una mujer estaba muy emocionada por comer el postre que preparó pero alguien arruinó sus planes.

El video le pertenece a @kontristan donde podemos a un padre de familia será nuestro protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es una mujer estaba super entusiasmada con probar su nueva receta pero no todo salió como esperaba. Sin embargo, lo que más llama la atención de los usuarios es que el responsable del fallo en esta cata de sabores fue un singular acompañante. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En las imágenes que son virales en TikTok se puede ver como la joven está muy interesada en querer descubrir qué tal le quedó su postre. Sin embargo, uno de sus acompañantes felinos también se muestra muy interesado por la comida. La mujer aleja al gato de la escena esperando que así se tranquilice pero al final cuando está a punto de probar el brownie una de las patas del gato cae en el chocolate. Las reacciones en los comentarios son muy hilarantes.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 1.1 millones de reproducciones y más de 158 mil de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble de la acción y lo divertido que les parece el video. Comentarios como “el Michi : si no es mío , no será de nadie más 😂🐱”, “😂 😂 😂 😂ENCIMA SE VOLTEABA PARA PONER LAS PATAS DE ATRÁS AJSKHSKA 😅😂😂😂”, “jajajPara mi no fue un accidente, se enojó el gato Jaja”, “️me encanto....esos son abuelos de verdad El gato :no Karen si no es mío no será de nadie🐱😁😁😁😁”, “el gato: justo se olvido de lavarme las patitas cuando tape la caquita😂😂”.