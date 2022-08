Los papás nos aman tanto que hacen de todo para sacarnos una sonrisa. Sin embargo, los hijos también queremos sorprender a nuestros padres de vez en cuando. Es por eso que el video que te compartiremos el día se hizo viral en redes sociales. Mira este divertido y conmovedor clip donde una hija sorprende a su mamá luego de 5 años sin verse y su reacción es furor en redes. Su reacción es furor en TikTok.

El video le pertenece a @maricareyy donde podemos ver a una mujer joven junto a su madre que serán nuestras protagonistas del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porquela hija decide sorprender a su mamá ya que no se ven en persona desde hace 5 años. Al parecer la madre no se imaginaba lo que sucedería. Sin embargo, la reacción asustó mucho a todos ya que la mujer mayor se desmayó. Debido a esta situación el video se volvió viral en Internet.

Por lo que en las imágenes se muestra como sus hijos están por grabando la increíble sorpresa que está a punto de recibir la mamá. La hija decidió sorprender a su madre luego de varios años sin verla pensando que su reacción sería una conmovedora. Sin embargo, cuando la madre la ve se queda tan impactada que casi se desmaya. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 24.3 millones de reproducciones y más de 2.4 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble y conmovedor que les parece el video. Comentarios como “*al principio: hija ni te extrañaba *al final: se desmaya”, “me parecía que se iba a desmayar . ya estaba pálida 🥰🥰”, “JAJA AY YO PENSÉ QUE ESTABA DECEPCIONADA, NO QUE ESTABA AGARRANDO SEÑAL”, “️yo dije “ay pobre ni feliz estaba” y justo se desmaya jajdjajdjakjs🥰🥰🥰, “😳 yo diciendo “qué insensible! ni sonríe de ver a la hija!” y después 😳😨 Espero que se haya recuperado bien!”.