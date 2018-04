Quiso fusilar de un pelotazo a sus amigos pero todo terminó de la peor forma

Facebook video viral. No todo sale según lo planeado. Esa parece ser la máxima en el clip que veremos a continuación. La escena se registró en el colegio Instituto San Bernardo De La Salle, en Bogotá, Colombia, y quedó registrada en un video grabado por uno de sus protagonistas y que ahora es viral en las redes sociales.

Según se ve en el video que ahora es viral entre los usuarios de la red social de Facebook, el grupo de amigos estaba jugando el clásico “paredón”, que ubica a uno o varios de los integrantes contra la pared y a otra persona encargada de patear un balón en dirección de los “castigados”. Una especie de fusilamiento con balón.

No obstante, el estudiante que cumplió el rol protagónico de verdugo en el juego no tenía afinada la puntería y la pelota no pasó ni siquiera cerca de los fusilados. Según se ve en el video viral de Facebook, el destino del balón fue el menos esperado por ellos: la ventana de uno de los edificios de la escuela.

La reacción del escolar que pateó el balón no fue otra que quedarse impávido al ver su mala fortuna y pensar lo que vendrá para él. Por su parte, sus amigos que disfrutaban con el juego y que estaban en el lugar de los hechos salieron a correr entre risas y angustia. El video es viral en la red social de Facebook.

Mira el video viral de Facebook y diviértete con lo acontecido: