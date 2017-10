3 cosas que debes hacer antes de dormir para despertar con energías

¿Sientes que no estás dando lo mejor de ti en el trabajo?, ¿andas cansado todo el día? Quizás el verdadero problema sea que no estás descansando como se debe. Y aunque puedas pasar muchas horas en la cama, no necesariamente estás recargando energías.

Así que antes de ir a dormir , practica estas tres cosas y así podrás amanecer con todas las pilas al día siguiente. Asimismo, debes tener presente que tu cuerpo necesita descansar unas 8 horas.

1. Apaga tu celular o cualquier aparato electrónico

No hay duda que uno de los mayores distractores son los aparatos electrónicos y peor aún si lo usas justo antes de dormir. Revisar el Facebook y ver fotos en Instagram es algo que realizas a diario; la luz que emergen dichas aplicaciones activan tu cerebro impidiendo que pueda descansar como se debe. Ponle un alto y de ahora en adelante lo mejor será apagarlo y activar un despertador para que no haya ninguna excusa.

2. Consiéntete

Una forma de descansar bien es consintiéndote y qué mejor motivo para ponerte una mascarilla en el rostro antes de dormir. También puedes bañarte con agua caliente; sin duda dormirás como un bebé.

3. Toma una infusión

Hay algunos tés que son perfectos para relajarte, como el de azares o una simple manzanilla, que seguramente se convertirán en tus mejores aliados para dormir perfectamente. Al día siguiente notarás la diferencia y amanecerás recargado.