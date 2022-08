Este 2022 se llevará a cabo nuevamente los Premios Summum, evento que debido a la pandemia del coronavirus dejó de realizarse. Este año la premiación será muy especial porque rendirá un homenaje a los personajes que hicieron posible que la cocina del Perú siguiera sumando seguidores.

En ese contexto, los organizadores del evento han incorporado el Premio a la Resiliencia y otras categorías como Mejor Líder de Comedor Popular para así reconocer el trabajo de diversos representantes gastronómicos en el marco de la pandemia del coronavirus.





¿Cuándo se llevará a cabo los Premios Summum 2022?





La premiación se realizará el 22 de agosto.





¿Dónde se llevará a cabo los Premios Summum 2022?





El evento será en la Huaca Pucllana (s/n, Ca. Gral. Borgoño cuadra 8, Miraflores 15074).





¿Qué actividades se realizarán durante los Premios Summum 2022?





Debido a la realización del evento se llevarán a cabo conversatorios gratuitos a cargo de destacados chefs y especialistas (Virgilio Martínez, dueño del restaurante Central, catalogado como el mejor de Latinoamérica y segundo a nivel mundial por The World’s 50 Best, Jaime Pesaque, dueño de Mayta y Sapiens, Palmiro Ocampo, chef y embajador del concepto ‘cocina óptima’). Las charlas iniciarán el 22 de agosto a las 9:00 a.m. en la Huaca Pucllana de Miraflores.

Finalmente se debe resaltar que durante el evento más de 30 restaurantes, chefs, productores, investigadores y otros personajes ligados a la gastronomía peruana recibirán el galardón SUMMUM 2022 en reconocimiento a sus aportes y conocimientos, al igual que las mejores cocinas de la Amazonía, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque y Lima en sus distintas especialidades a partir de una encuesta de Ipsos y exigentes jurados de calificación.





