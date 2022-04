¿Te imaginas comprar boletos para el concierto de tu banda favorita pero no poder entrar al show porque te olvidaste las entradas? Esta terrible historia le sucedió a una pareja mexicana que esperar vivir la mejor experiencia de su vida. Sin embargo, por la emoción y la frágil memoria, tuvieron que pasar un agridulce suceso. En esta nota, te contamos la triste historia que se hizo viral en TikTok.

El concierto de Coldplay es uno de los más esperados por sus fans, ya que este será su última gira con el que se despedirán de los escenarios. La venta de boletos fue una de las más solicitadas por esta misma razón. Sin embargo, comprar los boletos y olvidarlos al ir al concierto es algo muy insólito.

La cuenta @Miriambg0 a través de TikTok compartió un video donde narró toda la travesía que tuvieron que pasar para asistir al concierto. Las chicas viajaban de Ciudad de México a Monterrey para ver el grandioso show de la banda británica. Sin embargo, cuando estaban a punto de ingresar al avión se dieron cuenta que no tenían las entradas para el concierto.

Desesperadas por el suceso, la joven de cabello corto decidió llamar su madre y pedirle que le envié los boletos al aeropuerto a través de Uber. Lamentablemente, en el transcurso del viaje del taxi, la joven perdió el vuelvo a Monterrey. Ellas viajaban en la noche pero solo una pudo abordar y viajar a su destino, solo que sin entradas. El concierto de la banda era las 7:00 p.m del sía siguiente.

Ella revisó el tiempo aproximado en el que llegaba el Uber. Por lo que pudo coordinar con la aerolínea el cambio de vuelo a uno que partía media hora más tarde. Sin embargo, las tragedias las perseguían. Al pasar todos los procesos de check in y todo lo demás, no pudo llegar a tiempo.

La dueña del video ya se encontraba en Monterrey pero sin boletos para entrar al concierto. Si su pareja no llegaba, se perderían el concierto. Por lo que, la muchacha que seguía en CDMX continuaba buscando formas de llegar. Intentó comprar otro vuelvo, pero no lo logró porque las máquinas no reconocían la tarjeta y no pudo completar el proceso.

Su travesía continuaba, finalmente pudo comprar otro vuelvo para la 1:00 p.m del día siguiente. Recordemos que el concierto era a las 7 de la noche. La joven recurrió al aeropuerto para abordar el vuelvo ya comprado, sin embargo, no pudo ya que todos los viajes se retrasaron. Al final, la aerolínea comunicó que el avión partida a las 7:00 P.M

Al final, la joven pudo viajar a las 7:30 p.m y llegó a CDMX a las 8:45 p.m. Felizmente, las jóvenes sí pudieron entrar al concierto. Se perdieron gran parte del show ya que entraron pasadas las 9 de la noche, pero pudieron ver algunas de las presentaciones del grupo.

“Nunca habíamos perdido un vuelo, nunca habíamos olvidado los boletos. Esta es la primera vez que viajamos a otra ciudad por un concierto y ha sido una muy mala experiencia”, relató la chica.

“Tal vez fue nuestro error, nuestra culpa, nuestro descuido, no haber guardado los boletos, pero en verdad nos mandaron los boletos al aeropuerto, los recogimos bien, sin problemas, entramos bien al aeropuerto y no pudimos abordar”.