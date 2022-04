Cuando nos sentimos mal, recurrimos a los profesionales para identificar qué enfermedad padecemos. Sin embargo, los doctores cuando nos revisan muchas veces acuden a sus pares para tener una segunda opinión. Este es el caso una doctora que fue grabada viendo un tutorial en YouTube por una joven que estaba por pasar una revisión médica. En esta nota, te contamos toda la historia, sigue leyendo.

La usuaria @isi_lynott subió un video de TikTok en el que muestra al personal médico que la atendía viendo un tutorial en YouTube que tenía relación con la intervención que estaba a punto de realizar para extraer un quiste. Este clip se volvió viral en esa red social, hasta el momento tiene más de 1 millón de “Me gusta” y más de diez mil comentarios.

En el video se puede leer la siguiente frase: “¡No! La doctora mirando un tutorial de YouTube sobre cómo curar mi quiste”. Es así como la usuaria describe la situación donde se enfoca a la doctora frente a la computadora junto a su colega. Este clip se volvió viral tanto así que no solo generó reacciones divididas de parte de los internautas, sino también de médicos.

La controversia sobre el video nació debido al texto que se leía en la descripción “Obtuvo su título de Médico en la universidad de YouTube” Ya que muchos usuarios cuestionaban la falta de capacidad y profesionalismo por parte del equipo que la atendía. Y muchos otros comentarios rechazaban los comentarios de la dueña del video por poner en exponer y difamar a los doctores de esa manera.

Luego de tantas críticas, la paciente finalmente aclaro que la publicación la realizó en forma de broma y no desmeritaba el trabajo de su doctora. Mencionó la atención fue óptima y no tuvo ningún problema. Agradeció el excelente trabajo y esfuerzo que hace el personal médico: “Por enésima vez agradezco a todos los doctores y enfermeras y comprendo que no son enciclopedias andantes. ¡Este TikTok fue solamente una BROMA!”.

