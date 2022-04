Las redes sociales no dejan de sorprendernos y este día no podía ser la excepción. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si sumerges tu celular en Coca-Cola hirviendo? Nosotros obviamente no lo hicimos, pero este sí fue el caso de un hombre que no dudó en realizar este llamativo experimento.

Decidido a resolver una de sus más grandes dudas, este sujeto no tuvo otra brillante idea que demostrar qué pasaría con su iPhone 6 si lo sumerge en Coca-Cola hirviendo. Su objetivo, entre otras cosas, era comprobar la resistencia de este dispositivo ante sus seguidores, que rápidamente se engancharon con el video.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes de YouTube, el hombre inicia la grabación presentando el proceso de su experimento. Segundos después, muestra que su celular está en perfecto estado antes de sumergirlo en una sartén con Coca-Cola que puso a hervir hasta el punto de que esta quede como un jarabe espeso.

Siguiente con su experimento casero, el protagonista del video pasó a sumergir su iPhone 6 en la sartén, donde poco a poco el líquido fue absorbiendo el móvil hasta desaparecerlo. Así, al cabo de unos minutos, se puede ver como es que el celular quedó cubierto de Coca-Cola en su estado más pegajoso y acaremelado posible.

Una vez en este punto, llamó la atención que el móvil botara un humo de color amarillo, pese a que la cocina ya había sigo apagada. Esta reacción causó el miedo del hombre que realizaba el experimento, que luego mostraría su iPhone 6 cubierto de Coca-Cola, ante las críticas de algunos usuarios por el desperdicio de su teléfono.

Finalmente, para sorpresa de muchos, el video terminó con el joven tratando de despegar los restos de Coca-Cola que quedaron en su iPhone 6. Tras ello, el sujeto mostró su celular pelado, con la pantalla rota, y alegando que ya no servía, aunque esto era algo evidente. Eso sí, muchos pensaron que quedaría más ‘maltratado’.