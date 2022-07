Muchas parejas sueñas con que el día de su boda sea perfecto y la canción para su primer baile es esencial. ¿Tienes alguna canción en especial que quisieras bailar en este momento? Echa un vistaso a un video que está siendo viral en TikTok por la conmovedora y especial canción que eligió una joven pareja para su primer baile como casados. El video completo en esta nota, sigue leyendo.

El video se subió a la cuenta @paaawwii cuenta de la amiga de la novia, aquí ella decidió inmortalizar este hermoso momento. En el clip podemos ver a una pareja de recién casado que tendrá su primer baile de la noche y que serán las protagonistas del clip. Una cosa particular de la grabación es la canción que decidieron elegir para su primer baile. Esta hermosa pista es lo que roba la atención de todos los usuarios en redes ya que esta canción es parte de la popular película ‘High School Musical’. Debido a esta situación el video se volvió viral en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como la joven a punto de realiza su baile y suenas las primeras notas de la canción. En la imágenes se puede ver como la joven pareja enamorada esta lista para danzar y como los jóvenes de la generación de los esposos reconocen la canción. Este hecho tiene encantado a todos los invitados que mira como la canción es perfecta para el momento. Es así que muchos deciden grabar el momento ya que les transmite todo el amor que se tiene la pareja. Esta reacción es lo que genera tantas emociones en los espectadores. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 5 millones de reproducciones y más de 734 mil “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Wait! Yo tmb soy esa generación 🥺😩”, “CÓMO MI GENERACIÓN YA SE ESTÁ CASANDO😳”, “Oficialmente quiero esta canción para mi boda (y ni prometido tengo 😭)”, “️Si mi novio no quiere bailar esto en la boda, no es el indicado”, “Neta que hermoso, es lo que siempre quise hacer en mi boda y no pude 🥺”.