Muchas veces tenemos que recurrir a un dentista cuando presentamos algún problema de nuestra salud bucal. Sin embargo, si el mal necesita una intervención un poco más compleja. Es así que el doctor decide poner anestesia pero no contamos que al final de esta, nuestro cuerpo demora en responder. El video que compartiremos en esta nota se trata de esto. Un joven despierta de la anestesia y su reacción te provocará muchas carcajadas. Mira el clip aquí.

El video le pertenece a @infanciaexterminada donde podemos a un joven que será nuestro protagonista del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque el joven está despertando de la anestesia que le aplicaron para un procedimiento dental. Sin embargo, su reacción es muy cómica ya que se asombra con cualquier cosa banal que ve o se entera. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de Instagram se puede ver como un papá decide grabar la reacción de su hijo al despertar de la anestesia. En la imágenes se puede ver al joven anestesiado pero sus primera acción es tocar el sillón donde se encuentra y su papá le comenta que tiene una en casa y se emociona. Luego se entera que tiene un papá y mamá y se sorprende aún más. Y este entusiasmo incrementa mientras su padre le cuenta sobre su familia y su perro. Esta acción es lo que genera tanta gracia en los espectadores. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 1.7 millones de reproducciones y más de 221 mil de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble y divertido que les parece el video. Comentarios como “😂😂😂😂😂😂 me pasó algo parecido 😂😂😂😂😂😂😂😂😂”, “Como cuando salí de la anestesia y amaba a todo el mundo que vergüenza al darme cuenta que le decía te amo al doctor 😂 y mí hermano cagandome a pedo gritándome dale cambiate así nos vamos.... Para emoción déjame te amo me amo, llamatrina llama gemela anehakehana anakena jajjaa”, “Yo cuando desperté de una sedación no podía parar de reír 😂 porque sí”, “️A mí me pusieron anestesia general para un procedimiento ambulatorio, al llegar a la casa salté del mueble a llamar a un Sr al cual le vendí algo la semana anterior COBRANDOLE llorando diciéndole señor UD no me pagó😂 por favor deme la plata😂😂😂😂”.