Nuestras mascotas nos sorprenden con cada ocurrencia que tienen, pero es esta peculiaridad la que nos hace amarlos tanto. Aprecian los momentos en los que compartimos y nos divertimos jugando con ellos. Sin embargo, cuando están con sus amigos estos se divierten increíblemente. Este es el caso del video de un divertido canino que se hizo viral en redes sociales por querer ser parte del grupo de sus amigos Huskys. Mira el clip completo aquí.

El video se subió a la cuenta @elinolasco32 donde podemos ver a un grupo de personas junto a sus mascotas. Sin embargo, casi todos los perros son de raza Husky siberiano pero uno de las mascotas no es de esa raza y que será el protagonista del clip. Una cosa particular del clip es que el pequeño canino quiere ser parte del grupo de sus amigos. Sin embargo, como no se ve igual recurre a una muy divertida opción, disfrazarse. Debido a esta situación el video se volvió viral en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver como los perritos están acompañando a sus dueños en su caminata. Aquí la peculiaridad es que uno de los perritos ama a sus amigos y quiere ser uno de ellos. El animal estaba emocionado por ser un Husky más por lo que su dueño decidió ponerle una máscara de Husky. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 15.6 millones de reproducciones y más de 2.9 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble de la acción y lo divertido que les parece el video. Comentarios como “El perrito: 2 horas infiltrado aquí, siguen sin descubrirme 😏 #Maestrodeldisfraz😂😂😂”, “cuál husky falso?? yo no veo ninguno😁😁”, “Nació pastor Alemán, pero se identifica como Husky 🤭😍😄😄”, “️😂😂😂😂😂Te amo perrito husky con máscara de pastor aleman 😅🤣”, “yo de infiltrada entre el ganado de mis crush 😏😂”.