La cuarta temporada de la famosa serie Stranger Things ha sido un furor en todo el mundo. Muchos nos quedamos con la expectativa de ver los últimos dos episodios que se estrenaron a inicios del mes. Inmediatamente que Netflix liberó los capítulos estos fueron un éxito. Las reacciones en todo el mundo fueron de sentimientos encontrados debido a toda la trama de la serie. En este sentido, te compartiremos un video viral relacionado a esta serie. Una joven estaba viendo los últimos episodios de la temporada y su reacción generó que su padre pensara que estaba poseída.

El video se subió a la cuenta @noesmeli donde podemos ver a una joven sentada en la sala de su casa viendo los últimos capítulos de la famosa serie de suspenso ‘Stranger Things’ que será la protagonista del clip. En este podemos observar como la muchacha reacciona a las diversas escenas que se muestran en la serie. Sin embargo, sucedió algo muy peculir y es que su padre, debido a todas las acciones que tenía la joven, pensó que estaba poseída por algún ser extraño. Esta experiencia fue lo que captó la atención de muchos usuarios. Debido a esta situación el video se volvió viral en redes sociales.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede leer en el texto que acompaña en el video “ Mi papá: anoche no me contestabas el teléfono así que vi las cámaras y pensé que estabas poseída”. Y es que la situación tan hilarante es que la mujer estaba terminando de ver una serie que está siendo furor en el momento. Dentro de la serie se puede ver muchas escenas de suspenso, miedo e incluso muy sentimentales por varias muertes. Sin embargo, lo que llamó la atención de su padre fue la reacción a todo esto. Aunque él no lo sabía, la mujer estaba ‘sufriendo’ al terminar de ver la temporada. El papá asustado creyó que le estaba pasando algo malo. Este hecho es lo que divirtió a todos los usuarios. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 1.3 millones de reproducciones y más de 286 mil “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “JAJAJAJAJJAJAJAJ la re vives 🤣😂🤣”, “😂¡No la critico porque también fui yo 😔😢😢😢😢😂”, “yo pensando que vivo las emociones intensamente y veo este video 😂😂😂😂😂😂”, “️si fui JAJAJAJ😩😩😩😩😩😩😩 BUSCANDO OTRO CAP Y YA ERA EL ULITMO😂”, “Yo igual lloré como jamás en mi vida lo había hecho, hasta me estaba ahogando con mi propio llanto 😂”.