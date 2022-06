Muchas personas tienes diferentes temores o fobias, sin embargo, una de las que mayormente se conoce es el miedo a las arañas. Ahora, imagina toparte con un ser de ocho patas gigante, estratosféricamente grande. Si eres aracnofóbico te recomendamos ver este vide con precaución. Pero, no temas que al final te sacará muchas risas. Mira el video completo donde un joven afirma haber encontrado a la araña más grande y antigua del mundo.

El video se subió a la cuenta @axelyamil_ donde podemos ver a un joven que será el protagonista del clip. En este podemos observar como el muchacho está en medio de la calle pero no está solo. En medio de esta avenida, él anuncia que acaba de encontrar a una araña, pero no a una común. Si no que es un arácnido muy grande y vieja es este acontecimiento que captó la atención de muchos usuarios. Debido a esta situación el video y el joven se volvieron viral en redes sociales.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver a hombre que está presentando su hayazgo. Sin embargo, la araña que encontró no es una normal que encuentras en todo sitio. La araña que podemos ver en las imágenes es enorme y tiene unas patas muy largas, lo que deja a todo espectador asustado de que un ser de ese tamaño exista. Pero dentro de su dialogo, el joven dice frases muy hilarantes y graciosas lo que nos da a entender que solo es una broma. Este hecho es lo que tiene a todos los usuarios asombrados y mucho temor ya que pensaban que la araña era verdadera. Aracnofóbicos, sientanse tranquilos porque esta criatura no es real. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 15 millones de reproducciones y más de 1.4 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Me asusté cuando se movió y encima toque algo atrás mío sali corriendo pero era mi perro😂😂😂😂”, “😂 😂La araña cuando se movio:💀☠️😂”, “de verdad me asuste cuando la movió🤕😂😂😂 😂”, “️AY CUÁNDO LA MOVIÓ MI ALMA DEJO DE SER LA MISMA😁”, “yo después de ver todo lo que queda de vídeo después de que se moviera la araña: 💀😂”.