La gran mayoría de parejas que son estableces y sienten que se aman más que a nada en mundo deciden dar el siguiente paso. Para muchas personas, el matrimonio es un evento especial donde juntarán sus vidas para siempre. Sin embargo, existen muchas otras que todavía no se sienten listos para realizar este compromiso. Es así que una mujer decidió compartir el momento donde su esposo casi la deja plantada en su boda. Mira el video completo en esta nota.

El video se subió a la cuenta @alecisnerosh donde nos muestra grabaciones del día de su boda. La peculiaridad es que este día no es tan feliz ni como se lo esperaba porque su esposo, que será el protagonista del clip, tomó una decisión a último momento.Esta situación es la razón por la que se volvió viral en redes sociales.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver a la joven que estaba esperando por entrar a la Iglesia pero una noticia llegó para malograr su día tan especial. Al parecer, la presión del evento afectó al novio y decidió dejar plantada a la mujer. Ella que ya estaba entrando a la Iglesia les avisaba a sus padres de la situación pero ellos no dejaron que termine así. Decididos a que se realizaría el evento, hacen ingresar a la mujer y no sabe como pero al final el hombre sí terminó presentándose en la ceremonia. Durante el video, la mujer nos va narrando sus pensamientos durante el momento. Toda la situación hizo que el video se vuelva viral. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 1.1 millones de reproducciones y más de 158 mil de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble de la acción y lo divertido que les parece el video. Comentarios como “es válido , la boda es de los dos no solo tuya , ellos también tienen miedos y nervios 😏”, “es lo unicooo que tienen que hacer!! llegar a tiempo jajaj y no lo hace”, “El día de mi boda era alas 2 y mi esposo ala 1 pintando la casa🙄 jajaja pero si llego antes que yo😬😂”, “️normalicemos que los hombres también podamos sentirnos nerviudos 😳”, “el también se iba a casar lógico q estubiera nervioso, o a caso los hombres no tienen sentimientos”

