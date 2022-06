Muchas veces puede pasar que por comer algo en mal estado te genere náuseas. Esta es la razón por la que un grupo de amigas pensó que las náuseas y vómitos no era algo de qué preocuparse. Sin embargo, no era lo que se esperaban. Todo esto quedo grabado por uno de sus mejores amigos y el video se hizo viral en redes sociales. Mira el video completo en esta nota.

El video se subió a la cuenta @frankmendietaa donde podemos ver a un grupo de tres chicas que están teniendo un mal momento después de haber comido. Aquí se ve como una de ellas tiene náuseas y va corriendo al baño por que ya no puede aguantar más y todo lo demás viene en cadena. Es así que el amigo de las muchachas les comenta en broma que deben estar embarazadas pero para ellas esa situación no es más que un mal rato por la comida. Sin embargo no se esperaban lo que pasaría días después. Esta situación es la razón por la que se volvió viral en redes sociales.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver a las dos de las jóvenes en el baño devolver todo lo que habían comido y como la tercera al ver esto le provoca arcadas. Toda la situación era un tanto graciosa para ellos pero el comentario que les dice su amigo no les hace tanta gracia. El amigo bromea diciendo que están embarazadas y ellos lo niegan. Sin embargo, las siguientes imágenes que podemos ver son de ellas, las tres, con el vientre crecido. De esta forma, afirmando el hecho de que estaban embarazadas. La divertida reacción muchas carcajadas en los usuarios. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 15.4 millones de reproducciones y más de 2.4 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “vete ahorrando para el bautizo JAGAJSBSH 😎😂”, “😂 😂ahora las bendis de las besties seran besties en un futuro cercano😂😂”, “haber si te venden cosas de bebés por mayoreo:D 😂😂😂 😂”, “️jaja amigo y tu ahi bien feliz 🤣🤣😁”, “no digo nada porque tranquilamente podríamos ser nosotras😂😂”.