Vemos muchos videos divertidos en redes sociales para entretenernos y divertinos un rato. Es así que muchos de estos se vuelven virales. Es en este sentido que te compartiremos uno que te sacará muchas carcajadas. El día de hoy es uno muy especial ya que es el Día del Padre. En esta ocasión, los protagonistas del clip son un padre junto con su hija que son tendencia en redes sociales. La acción del hombre te provocará muchas risas. Mira el video completo aquí.

El video se subió a la cuenta @gabinb90 donde podemos ver a un padre que será el protagonista del clip, acompañado de su hija. Aquí se ve que la niña está alistándose para ir al colegio pero una le faltaba una cosa para estar lista, el peinado. Es así que su padre decide peinarla pero al parecer la actividad era muy complicada por lo que con su ingenio lo realizó de una divertida forma. El padre peinó a su hija con una aspiradora. Esta situación es la razón por la que se volvió viral en redes sociales.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede a la pequeña sentada esperando por que su papá la peine para ir al colegio. Es aquí donde empieza toda la divertida situación, el padre agarra una aspiradora para poder hacerle una coleta a la niña. La divertida reacción de la menor provocó muchas carcajadas en los usuarios. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 15.4 millones de reproducciones y más de 2.7 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble de la acción y lo divertido que les parece el video. Comentarios como “pueden cuestionar mis métodos pero no mis resultados 😎😂”, “😂 😂 la cara tipo: esto me espera todas las mañanas?😂😂”, “la cara de ella!!! haciéndole el aguante porque no le queda otra 😂😂😂 que genia!!😂”, “️La cara de la nena diciendo.... Por lo menos no me abandonó 🤣😁”, “la anécdota de la niña en la escuela. Pues mi papá me peina con una aspiradora 😂😂”, "