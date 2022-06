Hombre disfrazado de arbusto asusta a transeuntes y se hace viral en TikTok | VIDEO

Vemos muchos videos divertidos en redes sociales para entretenernos y divertinos un rato. Es así que muchos de estos se vuelven virales. Es en este sentido que te compartiremos uno que te sacará muchas carcajadas. En esta ocasión, el protagonista del clip es un hombre que decidió disfrazarse como un arbusto para asustar a cualquier persona que pasara por su costado. Mira el video completo aquí.

El video se subió a la cuenta @richi_officiall donde podemos ver a una persona que está disfrazada como un arbusto que será el protagonista del clip. Este hombre se ubica en una calle concurrida y espera a que las personas pasen delante suyo para empezar con su broma. Esta situación es la razón por la que se volvió viral en redes sociales.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver a muchas personas caminando tranquilamente por una calle sin ninguna preocupación. Sin embargo, hay aun acontecimiento que rompe esta tranquilidad. Pasa que un hombre se había disfrazado de un arbusto y se escondió para poder asustar a los transeuntes. La divertida reacción de las personas provocó muchas carcajadas en los usuarios. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 18.5 millones de reproducciones y más de 9.5 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble de la acción y lo divertido que les parece el video. Comentarios como “me encanta la bb del coche”, “la niña del carrito mejor me acuesto y no me ve”, “ig del minito que suspira hondo cuando se asusta”, “️😂😂😅😂 buenísimo yo me hubiera desmayados”, “el último me contagio su risa 😂😂😂😂”, "