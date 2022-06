Wisin y Yandel, el dúo más popular del reguetón se presentó el sábado 18 de junio en nuestra capital con un concierto que emocionó a todos sus fanáticos. Los intérpretes de populares éxitos se mostraron felices con el público de Perú sin embargo, el furor de su concierto no finalizó cuando el concierto terminó. Esto quedó demostrado cuando miles de fanáticos salían del concierto para dirigirse a sus casas. Pero la emoción siguió en los carros que tomaron para llegar a sus casas.

El video se subió a la cuenta @anahilcm donde podemos ver a bus lleno de personas que serán los protagonistas del clip. En este podemos observar como se escuchan en los parlantes de vehículo canciones de Wisin y Yandel. El carro se encontraba recorriendo las avenidas de Lima sin embargo, no era un viaje pacífico. Si no que la gente que se subió al carro salía del concierto de estos artistas por lo que al sonar las canciones todos empezaron a corearlay hasta bailar, suceso que captó la atención de muchos usuarios. Debido a esta situación el video se volvieron viral en redes sociales.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver a los pasajeros del vehículo cantando la popular canción ‘Rakata’ de los portoriqueños. Los bailes y la emoción que se vivió en el bus es lo que tiene a todos los usuarios divertidos y queriendo participar de ese ambiente muy fiestero. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 628 mil de reproducciones y más de 78 mil de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Los verdaderos Pepe y Tito 👌🏻😮‍💨😂😂😂😂”, “😂 😂PORQUE NO ME TOCA BUSES ASI 🥺😂”, “jajaja yo subi a ese bus pensando en dormir pq estaba cansada, jjaa no dormi pero no me arrepiento de nada, yo estaba atras meandome de tanto 🤕😂😂😂 😂”, “️soy rockero al cien pero con daddy yankee wisin y Yandel y tego Calderón me saco el sombrero😁”, “jajaja tmr cómo amo mi Perú ... dónde más vas a ver esto 😂🥰😂”.