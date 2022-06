La música es un arte muy bello que transmite miles de emociones. Y existen personas que con su voz ‘tocan’ muchas almas. Este caso del video viral que te compartiremos en esta nota. Un padre fanático de la música de Whitney Houston decidió poner uno de sus mayores hits pero no esperaba que la respuesta de su hijo sea una tan conmovedora. El bebé escucha la melodiosa voz de la cantante y se emociona hasta las lágrimas. Mira el video completo aquí.

El video se subió a la cuenta @spit.lines donde podemos ver a un papá viendo un videoclip de la cantante Whitney Houston. El clip se trata de que el hombre dejó a su bebé sentado delante de la TV para que se distraiga un rato. Sin embargo, lo más emocionante del video es que el pequeño queda cautivado por la voz de la mujer y su reacción fue épica. Debido a todo este suceso fue lo que llevó a ser viral el video que compartiremos hoy.

En el video que subieron a la cuenta de Instagram se puede ver el bebé queda embelesado con la hermosa voz de la cantante entonando las notas de la canción ‘I Will Always Love You’. En las imágenes se puede ver como el bebé está tan atento a la canción y en la parte del coro cuando la mujer deja salir unas increíbles notas, el pequeño queda tan conmovido que rompe en llanto. Toda esta escena están sentimental que provoca que miles de reacciones en los usuarios.

Este video se volvió muy viral, tanto así que hasta el momento tiene casi las 7 millones de visualizaciones y más de los 519 mil likes. El video se llenó de comentarios sobre lo adorable que se ve el bebé y lo conmovedor que les parece el video. Comentarios como “Ese bebé va a ser especial. Este angelito puede sentir esas palabras con su corazón y alma ❤❤❤❤”, “Tan dulce fue una reacción física tan increíble 😍😍😍😍😍😍😍❤️😍”, “Esa es la cosa más dulce que he tenido en mi vida, ella tiene una voz poderosa😍😍”, “¡Qué hermoso! Me he emocionado!! Gracias por compartir 😍😍😍😍”, “Que llore!!!! Ufffff es hermoso. El llanto es emoción. La emoción es vida. Llorar por la belleza es tan especial”, “Sus ojos eran hermosos mientras comenzaban a lagrimear. Te arranca el corazón sin importar de quién sea el bebé. ❤️❤️❤️😘😘😘”.