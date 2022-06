Todos los días vemos videos divertidos en redes sociales para entretenernos y divertinos un rato. Es así que muchos de estos se vuelven virales. Es en este sentido que te compartiremos uno que te sacará muchas carcajadas. En esta ocasión, la protagonista del clip es una joven que estaba tratando , aunque no salió como esperaba. Mira el video completo aquí.

El video se subió a la cuenta @isamarquez2305 donde podemos ver a una mujer que será la protagonista del clip. En este podemos observar como una chica está en una pista de patinaje pero al parecer no sabía mucho de este deporte. Es por eso que cuando quiere avanza está a punto de caerse pero para evitar eso se lanza a los brazos de un chico que iba con su novia. Esta experiencia fue lo que captó la atención de muchos usuarios. Debido a esta situación el video y la reacción de la novia se volvieron viral en redes sociales.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver la mujer está sufriendo para poder desplazarse en la plataforma de la pista de patinaje. Sin embargo, la situacion no era nada fácil pero siguió intentando hasta que no lo logra y está a punto de caerse y se refugia en brazos de un chico. Esta situación es peculiar porque el chica iba acompañado de su novia. Este hecho es lo que tiene a todos los usuarios muy divertidos. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 16.1 millones de reproducciones y más de 2.4 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Qué tu novia no te impida conocer a tu esposa 😀😂”, “😂 La novia: Ah bueno, me invitan a la boda, bai.😂”, “El fue respetuoso. Y fue sin querer. No me enojaria si fuera la novia. 🥰😂😂😂”, “️Y así La Novia siguió su camino sin mirar el pasado 😂😂😂😂😁”, “cómo de k drama lo doy 10 de 10 kajajajaja😂😂😂😂😂”.

